Straße für 1,5 Millionen Euro saniert: Hohenmölsen schließt Großprojekt ab

Nach einjähriger Bauzeit ist der sanierte Karl-Liebknecht-Ring in Hohenmölsen wieder freigegeben. Wie sich das Wohngebiet in den letzten Jahren gewandelt hat und was sich noch ändern soll.

Hohenmölsen/MZ - Freude, Freude überall – die Kinder des Hohenmölsener Horts singen das Weihnachtslied an diesem Mittwochmittag ausgelassen und freudestrahlend. Nicht nur, weil in wenigen Tagen Weihnachten ist – besondere Freude herrscht an diesem Tag auch in Hohenmölsen-Nord. Dort ist am Mittwoch der Karl-Liebknecht-Ring nach einjähriger Bauzeit symbolisch freigegeben worden.