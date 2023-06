Ein ramponierter Fußweg in der Straße Gnäditz in Webau sorgt nach wie vor für Ärger. Welche weiteren Sorgen Anwohner haben.

Fußweg und Straße sind in keinem guten Zustand in Gnäditz.

Webau/MZ - Seit fast drei Jahrzehnten wohnen Kerstin und Peter Semmling in der Straße Gnäditz in Webau – ziemlich am Ende der Straße. „Und so fühlen wir uns momentan auch“, sagt Kerstin Semmling jüngst in einer Bauausschusssitzung der Stadt Hohenmölsen. Sie und ihr Ehemann haben die Einwohnerfragestunde genutzt, um ihrem Ärger über die Situation in der Straße Luft zu machen.