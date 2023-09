In der Weißenfelser Jüdenstraße simulierte die Feuerwehr im Rahmen der Jubiläumstage das löschen eines Wohnungsbrandes.

Weissenfels - Löschen, Bergen Retten - diese Hauptaufgaben erfüllt die Freiwillige Feuerwehr in Weißenfels seit 160 Jahren. Ein Jubiläum, das die Kameraden jetzt mit einem mehrtägigen Fest feierten. Spektakulärer Auftakt war bereits am Donnerstag die Demonstrationsübung in der Jüdenstraße, bei der das Löschen eines Wohnungsbrandes simuliert wurde.