Veranstaltung für Diabetes-Patienten Jubiläum in Hohenmölsen: Diabetestag feiert „Silberhochzeit“

Am Sonnabend lädt Mediziner Karsten Milek das 25. Mal zum Diabetestag in das Bürgerhaus Hohenmölsen. Was Betroffene dabei über die Zuckerkrankheit erfahren.