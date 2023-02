Italienisch an der B 91 - Neueröffnung in Naundorf geplant

Naundorf/MZ - Sascha Kerimov freut sich. Dieser Tage ist ein Wunsch des Mannes in Erfüllung gegangen. Es hat sich endlich jemand gefunden, der dem leerstehenden Restaurant seines Hotels in Naundorf an der Bundesstraße 91 neues Leben einhauchen möchte. Es soll ein Gasthaus mit überwiegend italienischem Angebot entstehen. Damit ist Sascha Kerimov eine Sorge los. Vor fünf Jahren hatte er das Hotel mit dem angegliederten Restauranträumen übernommen und seitdem nach einem Betreiber gesucht. Er hat sie jetzt mit Nico Kukic und Julian Cosmin gefunden. Julian Cosmin ist gelernter Gastronom und Niko Kukic arbeitet seit mehr als 25 Jahren in diesem Gewerbe und das bis jetzt in einem Restaurant in Günthersdorf.