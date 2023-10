Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Weißenfelser Schloßgasse.

Ins Krankenhaus eingeliefert: 45-Jähriger in Weißenfels von Hund gebissen

Weissenfels/MZ - Ein 45 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in der Weißenfelser Schloßgasse von einem vorbeilaufenden Hund in die rechte Hand gebissen worden. Der Mann musste daraufhin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Tier wurde von einem 32-Jährigen an der Leine geführt. Gegen ihn wird nun ermittelt, so die Polizei. Zur Rasse des Hundes konnte die Polizei am Sonnabend noch keine Angaben machen.