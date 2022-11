Menschen mit Handicap sind bei Weißenfelser Lichterkette dabei

Zum ersten Mal seit drei Jahren findet im Umfeld des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen wieder die Lichterkette im Weißenfelser Zentrum statt. Wie die aktuelle Situation in den Behindertenwerkstätten der Integra ist.

Yvonne Kramm arbeitet in der Wäscherei der Weißenfelser Integra.

Weißenfels/MZ - Stolz führt Yvonne Kramm durch die Wäscherei. Weihnachtliche Musik erfüllt den großen Raum, alle wirken an diesem Montagvormittag erstaunlich entspannt bei der Arbeit. Die 42-Jährige kennt sich hier bestens aus. Immerhin arbeitet sie seit 22 Jahren in den Werkstätten für behinderte Menschen in Weißenfels.