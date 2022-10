Inhaberin des Weißenfelser Eiscafés CD will weiter durchhalten

Weißenfels/MZ - Die gute Nachricht kam in vergangenen Woche: Nach einem Gespräch mit dem Vermieter will Nicole Laufer durchhalten, will das Eiscafé CD am Weißenfelser Schützenplatz weiter betreiben. „Der Vermieter ist mir entgegen gekommen, hat die Miete über den Winter erst einmal halbiert“, berichtet die Inhaberin erleichtert. Nun kann sie zumindest einmal durchatmen.