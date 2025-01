Was sich der Ortsbürgermeister von den Behörden wünscht.

In Zorbau stinkt es noch immer

Den Anwohnern in Zorbau stinkt es gewaltig.

Zorbau - Es stinkt in Zorbau. Nicht immer, aber doch regelmäßig. Vor allem in den Abendstunden macht den Einwohnern ein unangenehmer Geruch zu schaffen, der mutmaßlich seinen Ursprung in der Klärschlammtrocknungsanlage hat, die im Gewerbegebiet steht.