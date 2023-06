Der Christopher Street Day, hier ein Bild des CSD in Berlin im vergangenen Jahr, wird am 12. August erstmals auch in Weißenfels veranstaltet.

Weissenfels/MZ - Es ist eine Premiere für den Burgenlandkreis und Weißenfels: Am Samstag, 12. August, wird in der Saalestadt der erste Christopher Street Day (CSD) stattfinden. Der CSD geht auf eine Veranstaltung in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 zurück, bei der Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten gegen Polizeiwillkür und für Gleichberechtigung protestierten, und wird seitdem weltweit in vielen Städten zelebriert.