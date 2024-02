Am Klemmberg in Weißenfels müssen mindestens 50 Bäume gefällt werden (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ. - Am Klemmberg in Weißenfels kann das Singersche Holz vom 4. bis 22. März nicht betreten werden. In dem Wäldchen werden mindestens 50 abgestorbene Bäume gefällt sowie Totholz entfernt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Bäume seien der seit einigen Jahren anhaltenden Trockenheit zum Opfer gefallen. Die Arbeiten seien nötig, um die „Verkehrssicherheit“ wieder herzustellen.