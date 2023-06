Am Sonntag steigt in Leißling wieder das traditionelle Eierbetteln. Warum ein ganzes Dorf im Partyfieber ist, was die Besucher erwartet und warum der Verein keine Nachwuchssorgen hat.

Leißling - Monatelang wurde heimlich gebastelt, gewerkelt, genäht und geflickt. Am heutigen Donnerstag beginnt in Leißling die heiße Phase: Um Punkt 16 Uhr soll das Dorf mit bunten Wimpeln geschmückt und die Festbühnen aufgebaut werden. Denn am Wochenende steigt hier das traditionelle Eierbetteln. Ein buntes Treiben, ähnlich wie ein Straßenkarneval, bei dem das ganze Dorf größtenteils in liebevoll und aufwendig gestalteten Kostümen auf den Beinen ist. Rund 2.000 auswärtige Besucher erwartet man bei dem Fest, das seinen Höhepunkt am Sonntagnachmittag 4. Juni beim bunten Treiben der Masken und dem großen Festumzug erreicht.