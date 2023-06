Der Verein wurde 1993 im damaligen Großgrimma gegründet. Warum der Neustart in Hohenmölsen nach der Umsiedlung nicht einfach gewesen ist.

In Hohenmölsen angekommen: Seniorenclub Großgrimma besteht seit 30 Jahren

Hohenmölsen/MZ - Der Neubeginn in Hohenmölsen war nicht einfach, gesteht Erika Gall. Die bergbaubedingte Umsiedlung der Einwohner von Großgrimma Mitte der 1990er Jahre in die Drei-Türme-Stadt führte zu massiven Entschädigungen für die Bewohner. Am Südhang entstand etwa ein neues Wohngebiet mit schicken neuen Häusern für die Umsiedler.