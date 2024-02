In einer Firma in Hohenmölsen im Burgenlandkreis hat es gebrannt. Was die Folgen des Feuers waren und was die Ursache gewesen ist.

In einer Werkhalle in Hohenmölsen bricht Feuer aus

Hohenmölsen/MZ - In der Nacht zu Donnerstag ist es in einer Werkhalle in der Sankt-Barbara-Straße in Hohenmölsen zu einem Brand gekommen. Nach Polizeiangaben hatte es in der Firma einen Schwelbrand an einer Absauganlage gegeben, der zu enormer Rauchentwicklung geführt hat. Die Halle musste evakuiert werden, das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Personen seien nicht verletzt worden.