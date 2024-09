Welche Speisen in Gaststätten in und um Weißenfels zum Fest angeboten werden und wo an den Feiertagen und zu Silvester noch Reservierungen möglich sind.

In drei Monaten ist Weihnachten: In diesen Weißenfelser Lokalen gibt es noch Plätze fürs Festmahl

Rouladen sind einer von mehreren Klassikern für den Festtagsschmaus an Weihnachten. Das Gericht steht auch in dem einen oder anderen Lokal in und um Weißenfels an den Feiertagen auf der Speisekarte (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ. - Gerade erst haben sich die hochsommerlichen Temperaturen verabschiedet, schon erobern sich Lebkuchen und Dominosteine ihren Platz in den Supermarktregalen und erinnern die Vorbeigehenden, dass in genau drei Monaten Weihnachten ist. Damit stellt sich die Frage nach dem Festtagsschmaus: Selbst an den Herd stellen oder ins Restaurant einkehren? Wer sich im Raum Weißenfels für Letzteres entscheidet, hat derzeit noch die Qual der Wahl. Freie Plätze sind vom gediegenen Festmahl bis zum Weihnachtsessen in lockerer Atmosphäre sowie zu Silvester noch verfügbar. Wo genau, das lesen Sie hier.

„Am 25. und 26. Dezember haben wir mittags geöffnet und bieten ein Buffet“, erklärt Daniela Weiß vom Ringhotel „Jägerhof“ in Weißenfels. „Dieses umfasst kalte Speisen, Suppen, Hauptgerichte und Beilagen sowie Desserts zum Preis von 39,90 Euro pro Erwachsenen“. Im Hauptgang gebe es unter anderem Ente und Rinderroulade. Auch an Vegetarier und Veganer werde gedacht. Im neu gestalteten Restaurant und im angrenzenden „Schütz-Saal“ warten insgesamt 120 Plätze auf ihre Gäste. Die Tische seien noch nicht alle belegt. Anders ist das im „Jägerhof“ zum Jahreswechsel: Die Feier ist Übernachtungsgästen vorbehalten und das Haus sei vollständig ausgelastet. Dafür stehen zum Neujahrsbrunch noch freie Kapazitäten zur Verfügung.

Auch im Parkhotel „Güldene Berge“ in Weißenfels lässt sich zu Weihnachten am Buffet speisen. Jedoch sei es an den Feiertagen bereits ausgebucht, zu Silvester sind Betriebsferien.

Weißenfelser Steakhaus bietet weihnachtliche Gerichte an

Steakliebhaber sollten ihre Restaurantentscheidung nicht mehr auf die lange Bank schieben: „Am Ersten Feiertag haben wir keine Plätze mehr, am Zweiten noch zwei Tische“, so Manuela Kohl vom Weißenfelser Steakhaus „Am Beudegut“. An beiden Tagen öffne das Lokal nur mittags. Zur preislichen Orientierung: Ein 200-Gramm-Pfeffersteak mit Pommes frites und kleiner Salatgarnitur kostet gegenwärtig 26,90 Euro. Obwohl viele Restaurantbesucher wegen der Steaks kämen, werde auch ein weihnachtliches Gericht auf der Speisekarte stehen, kündigt Manuela Kohl an. Am Abend des 31. Dezember seien Gäste ebenfalls zum Speisen willkommen. „Noch ein paar Plätze sind frei.“

Schwierig wird es für Steakfreunde in Lützen. „Viele Gäste planen bei uns gleich fürs nächste Jahr“, meint Kellnerin Nina Chernousova vom Parkrestaurant. Daher sei es „so gut wie voll“.

Schnitzel zum Fest in der Weißenfelser „Schnitzelschmiede“

Neben Steaks sind Schnitzel in vielen Familien beliebt und damit ist der Gang in die „Schnitzelschmiede“ in Weißenfels eine Option. „Am 25. Dezember hat man bei uns noch Chancen, am 26. Dezember ist es mittags um 11 Uhr komplett voll“, gibt Jason Heinold Auskunft. Besser sehe es dann um 13 Uhr aus. Neben der Schnitzelvielfalt soll auch ein Weihnachtsessen erhältlich sein. Welches Gericht es werde, befinde sich in Planung. Am Silvesterabend biete das Restaurant Speisen à la carte, wofür sich Hungrige noch vormerken lassen können.

Italienische und weihnachtliche Speisen offeriert das Ristorante & Pizzeria „Castello“ in Weißenfels und hat an beiden Weihnachtsfeiertagen mittags und abends geöffnet. „Wir haben noch Plätze frei“, heißt es aus der Gaststätte. Zu Silvester biete man Abendessen und anschließend eine Party mit DJ. Details und Preise stünden noch nicht fest.

Weißenfelser Gartengaststätten: Drei-Gänge-Menü oder Kartoffelsalat und Würstchen

Ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü serviert die Weißenfelser Gartengaststätte „Neustadt“ zur Mittagszeit. „Als Hauptspeisen stehen Ente, Kaninchen oder Wild zur Auswahl“, erklärt Steffi Czekalla, die Ehefrau von Wirt Frank Czekalla. „Anfragen nach Plätzen zu den Festtagen hatten wir schon im August.“ Daher wurden die Speisen bereits festgelegt. 35,99 Euro muss der Gast für das Drei-Gänge-Menü pro Person auf den Tisch legen. Für die Party zu Silvester können Feierlustige noch reservieren. Die Eintrittskarte koste für einen Erwachsenen 48 Euro und für ein Kind die Hälfte. Buffet, Musik und ein kleines Feuerwerk sind damit abgegolten.

Mit außergewöhnlichen Öffnungszeiten wartet die Weißenfelser Gaststätte „Zur Erholung“ auf. So könne der Gast Heiligabend ab 20 Uhr zu Kartoffelsalat und Würstchen kommen und so einer eventuellen Einsamkeit entfliehen. Freie Kapazitäten stehen auch noch am Zweiten Weihnachtsfeiertag zur Verfügung. „Wir haben dann unsere Adventskarte mit vier bis fünf Gerichten. Hausgemachte Rouladen, Rotkohl und Klöße gehören auf jeden Fall dazu“, erklärt Christian Lehmann. Die Preise lägen zwischen 15,90 und 22 Euro. Für Partygänger sehe es leider schlecht aus: Die Silvesterfeier sei bereits ausgebucht.