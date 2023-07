In der Weißenfelser Neustadtschule rücken die Maler an

Weißenfels/MZ - Nach dem offiziellen Abschluss der millionenschweren Innensanierung der Weißenfelser Neustadtschule im Februar dieses Jahres muss der Burgenlandkreis weiter in das denkmalgeschützte Gebäude in der Novalisstraße investieren. In den an diesem Donnerstag beginnenden Sommerferien rücken nun die Maler an. Die beiden Treppenhäuser müssen gestrichen werden. Darüber hinaus sind laut Landkreis im September Arbeiten an der Feuerwehrzufahrt und die Wiederherstellung jener Fläche geplant, die während der zweieinhalbjährigen Bauarbeiten als Lagerfläche für Bauarbeiten genutzt wurde. Die Kosten für Malerarbeiten und Außenanlagen beziffert der Landkreis auf rund 65.000 Euro.