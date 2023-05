Eine besondere Anlage nimmt Formen an. Warum es ein langer Weg von der ersten Idee bis zur Vollendung war.

In der Weißenfelser Neustadt entsteht Spielplatz für Jung und Alt

Frank Hyß, Abteilungsleiter bei der Stadt, probiert eines der Fitnessgeräte in der Neustadt schon mal aus.

Weißenfels/MZ - Sie hat das Zeug zum neuen Anziehungspunkt in der Stadt - die gerade entstehende Fitnessanlage direkt am Eingang des Weißenfelser Neustadtparkes. Anfang Juni soll der gesamte Komplex einschließlich des Inklusionsspielplatzes fertig sein, so Frank Hyß, Abteilungsleiter Technische Leistungen bei der Stadt.