In den Wahllokalen ging es ruhig zu

Weißenfels - Lange Schlangen und Wartezeiten gab es trotz Abstandsregeln, regelmäßigem Lüften und Desinfizieren nicht in den Weißenfelser Wahllokalen. Denn wie im gesamten Burgenlandkreis war auch in der Saalestadt die Wahlbeteiligung in den Lokalen selbst „sehr gering“, wie Gemeindewahlleiter Sven Hantscher sagt.

Die Wahl sei ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. Und „wider Erwarten gab es keine Diskussionen bezüglich der Corona-Regeln in den Wahllokalen“, sagt Sven Hantscher. In einigen Fällen hätten die Wähler vergessen, einen eigenen Stift mitzubringen, an Masken hätten aber alle gedacht. Beides lag zur Sicherheit aber auch in den Wahllokalen aus.

„Ich habe mich bei der Wahl sicherer gefühlt, als im Supermarkt“

Die Wählerin Ute Friedrich hatte sowohl Stift, als auch Maske parat, als sie und ihr Mann das Kreuzchen im Weißenfelser Kulturhaus setzten. Die Umsetzung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen dort bezeichnet sie als „gelungen“. Dass das Wahlprozedere deshalb ein wenig aufwendiger als sonst war, habe sie nicht gestört. Im Gegenteil: „Ich habe mich bei der Wahl sicherer gefühlt, als im Supermarkt, wo viele Menschen nicht auf die Sicherheitsabstände achten.“ Und sie benennt noch einen Grund, warum sie lieber in ein Wahllokal gegangen ist, als per Brief zu wählen: „Wir haben die Stimmabgabe genutzt, um mal wieder rauszukommen und es gleich mit einem schönen Sonntagsspaziergang verbunden.“

Zum ersten Mal als Wahlhelferin dabei war Sabrina Theile. „Ich wollte mal sehen, wie das abläuft und unterstützen, wo ich kann“, erklärt die 25-jährige Weißenfelserin. Positiv überrascht war sie, dass den Wahlhelfern bereits ein Impfangebot gemacht wurde, welches sie dankend angenommen habe. „In meinem Alter muss man ja sonst noch eine Weile darauf warten“, sagt sie. Die Möglichkeit der Impfung habe generell dafür gesorgt, dass sich mehr Menschen als Wahlhelfer beteiligt haben, sagt Sven Hantscher. Insgesamt waren es in Weißenfels 295 Personen. 15 Helfer seien ausgefallen, da sie selbst mit dem Coronavirus infiziert oder derzeit als Kontaktpersonen in Quarantäne sind. (mz/Martin Walter)