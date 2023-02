Sachbeschädigung, ausgeartete Partys und nun mehrere Autos, die mit einem Feuerlöscher besprüht werden: Seit Längerem schon sorgt eine Gruppe Jugendlicher für Ärger in Hohenmölsen.

Unbekannte besprühen in Hohenmölsen Autos mit Feuerlöscher - Stecken Jugendliche dahinter?

Hohenmölsen/MZ - Erneut sorgen in Hohenmölsen Sachbeschädigungen für negative Schlagzeilen. Ort des Geschehens: das Parkdeck in der Badergasse. Wie die Polizei auf Nachfrage der MZ mitteilt, sollen Unbekannte vergangene Woche einen Pulverfeuerlöscher aus der Verankerung genommen und über mehreren Fahrzeugen entleert haben, die in dem Parkhaus abgestellt wurden.