Weißenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels geht mit einem Defizit von rund 2,5 Millionen Euro in die letzte Etappe der Haushaltsdiskussion dieses Jahres. Darüber hat Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) auf MZ-Anfrage informiert. Damit hat sich die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen gegenüber Oktober vergangenen Jahres um rund sieben Millionen Euro verringert. Als einen Grund für die deutliche Verbesserung der Finanzsituation der Stadt nannte Papke „Sondereffekte“ bei der von ortsansässigen Unternehmen zu zahlenden Gewerbesteuer, die zu höhere Einnahmen geführt hätten. Insgesamt plant die Stadt derzeit in diesem Jahr mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rund 19 Millionen Euro. Zudem sind laut Papke die Ausgaben in einigen Bereichen der Verwaltung zu hoch angesetzt und bereits einige Streichungen vorgenommen worden.