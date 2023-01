Weißenfels/MZ - Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Burgenlandkreis weiter an: Im Januar waren 6.496 Frauen und Männer ohne Job, teilte die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd am Dienstag mit. Das seien 491 Personen mehr als im Dezember 2022. Die Arbeitslosenquote liege damit bei 7,2 Prozent (plus 0,5 Punkte). Zum Vergleich: Sachsen-Anhalt-weit liege die Quote bei 7,8 Prozent.

Erwerbslosenzahl stieg bereits im Dezember

Bereits im Dezember 2022 war die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum Vormonat angewachsen. „Normalerweise hätte sich die regionale Wirtschaft nach der vierten Coronawelle deutlich erholen müssen. Das ist wegen der Ukrainekrise und der damit verbundenen Energieproblematik nicht passiert“, schätzte Agenturchefin Simone Meißner ein. Die Zahl der Entlassungen am ersten Arbeitsmarkt ist der Agentur zufolge im Januar um 166 auf 708 angewachsen. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den arbeitslos Gemeldeten sei um 199 Personen auf 4.260 Frauen und Männer gestiegen. Gestiegen sei darüber hinaus der Bestand an arbeitslosen Jugendlichen – und zwar um 19 auf 591.

Weißenfels und Umgebung hat die niedrigste Quote

Regional betrachtet liegt die Arbeitslosenquote im Raum Weißenfels mit 6,4 Prozent (plus 0,3 Punkte) im Burgenlandkreis noch am niedrigsten. Im Raum Naumburg betrage die Quote zufolge 6,9 Prozent (plus 0,5 Punkte) und in Zeitz und Umgebung 8,9 Prozent (plus 0,8 Punkte).

Alles in allem zeige sich die regionale Wirtschaft nach Meißners Darstellung aber weitgehend widerstandsfähig. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage bestehe ein hoher Arbeitskräftebedarf, insbesondere bei Fachkräften. „Das wird sich nach Einschätzung unserer Arbeitsmarktexperten langfristig auch nicht ändern“, so Meißner weiter.