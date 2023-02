Weißenfels/MZ - Als Karsten Slawik vor gut einem Jahr im Internet eine zufällige Entdeckung machte, da konnte er noch nicht ahnen, dass sich später ein Kreis schließen sollte. In einem Antiquariat bei Dresden stieß der Weißenfelser auf ein Firmenprospekt der Trampler-Schuhfabrik, die einst ihren Sitz in der Kubastraße hatte und von dem Weißenfelser Juden Julius Lewinsohn betrieben wurde. „Ich interessiere mich sehr für Weißenfelser Geschichte. Deshalb habe ich das Prospekt für das Simon-Rau-Zentrum erworben“, erzählt der gebürtige Weißenfelser. Das Zentrum kümmert sich als Verein um die Aufarbeitung der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Weißenfels. Auf Grundlage des Originals vom Beginn der 1930er Jahre hat Slawik ein Poster des Firmenprospekts für das Simon-Rau-Zentrum anfertigen lassen. Das Original ist bis jetzt in seinem Besitz.

