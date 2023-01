Illegale Entsorgung in Röcken: Riesiger Müllhaufen auf ehemaliger Tagebau-Kippe entdeckt

Von Donnerstag auf Freitag wurden vor der einstigen Tagebau-Kippe in Röcken bei Lützen große Mengen Bauschutt illegal abgeladen. Die Stadt Lützen setzt jetzt eine Belohnung von 200 Euro aus für Hinweise, die zum Verursacher führen.

Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag illegal Bauschutt an der Zufahrt zur ehemaligen Deponie in Röcken entsorgt. Ordnungsamtsmitarbeiter Marcus Roßmann (hinten im Bild) ist fassungslos über die Menge des abgeladenen Mülls.

Röcken/MZ - In den Kofferraum eines einzelnen Autos hat das alles sicher nicht gepasst, sagt Marcus Roßmann. Beim Anblick des riesigen Müllberges, der am Freitagmorgen von Mitarbeitern des Bauhofs vor der Zufahrt zur ehemaligen Tagebau-Kippe in Röcken gefunden wurde, kann der Lützener Ordnungsamtsmitarbeiter nur den Kopf schütteln: „Ich bin ein bisschen sprachlos.“