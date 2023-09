Prozessauftakt am Landgericht Halle: Drahtzieher einer Schleuserbande müssen sich verantworten. Sie sollen über 100 Osteuropäer illegal nach Deutschland gebracht und als Leiharbeiter bei Tönnies in Weißenfels eingesetzt haben.

Weissenfels/MZ - Am Landgericht Halle hat am Dienstag ein weiterer Prozess gegen die Schleuserbande begonnen, die in den Jahren 2019 und 2020 mehr als hundert Osteuropäer illegal nach Deutschland gelockt und als Leiharbeiter beschäftigt haben soll. Laut Anklage sollen die Arbeiter hauptsächlich in der Fleischindustrie Werkverträge gehabt haben, unter anderem bei Tönnies in Weißenfels.