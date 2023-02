Aus-und Weiterbildung IHK-Bildungszentrum Weißenfels: Seltenes Kursangebot findet Interesse in ganz Deutschland

Die Industrie- und Handelskammer hält ein umfangreiches Angebot an Aus- und Weiterbildung bereit. Das Bildungszentrum in Weißenfels hat hierbei auch Kurse in Angebot, die nur an wenigen Standorten angeboten werden.