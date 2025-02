Die Hohenmölsener Kulturstiftung will in diesem Jahr wieder Nachwuchswissenschaftler einladen. Welche Projekte noch im Blickfeld sind.

Stelen erinnern am Hohenmölsener Mondsee an Dörfer, die einst dem Kohleabbau weichen mussten.

Hohenmölsen/MZ. - Nach einer kreativen Pause im vergangenen Jahr wollen sie nun wieder durchstarten. „Die Sommerakademie der Kulturstiftung Hohenmölsen geht in diesem Jahr ins dritte Jahrzehnt“, kündigt Hohenmölsens Bürgermeister und Stiftungsdirektor Andy Haugk (parteilos) an. Fest steht bereits: Die 21. Auflage der Akademie wird vom 14. bis 16. September in Hohenmölsen stattfinden.