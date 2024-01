Innerhalb weniger Monate ist in die Weißenfelser Hilfseinrichtung drei Mal eingebrochen worden. Wie es gelang, einen mutmaßlichen Täter auf frischer Tat zu ertappen und was über den Verdächtigen bekannt ist.

Weissenfels/MZ. - Der Anruf erreichte Mathias Gröbner gegen 17.30 Uhr während der Vorsuppe – quasi unter dem Weihnachtsbaum: Einbruch bei der Tafel in Weißenfels und das an Heiligabend. Ob und was entwendet wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden – vor Weihnachten hatten die Mitarbeiter Unmengen an Lebensmittel für Bedürftige besorgt. Eine eingeschlagene Scheibe im Innenhof der Einrichtung in der Kleinen Burgstraße erinnert bis heute an den Einbruch.