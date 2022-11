„Ich bereue die Tat zutiefst“ – Ukrainerin äußert sich zu Schleuservorwurf in Weißenfelser Schlachthof

Dutzende Menschen aus Osteuropa soll eine Schleuserbande nach Weißenfels geschmuggelt haben. Laut Anklage schufteten die Migranten dort als illegale Leiharbeiter in Fleischbetrieben. Eine mutmaßliche Drahtzieherin steht in Halle vor Gericht. Nun hat sie sich zu den Hintergründen geäußert – und zur schmerzlichen Trennung von ihrer Familie.

Die Angeklagte Milana B. wurde in Handschellen in den Gerichtssaal in Halle geführt. Ihr droht eine Gefängnisstrafe.

Weißenfels/Halle/MZ - Als es um ihre Kinder geht, schießen Milana B. die Tränen in die Augen. Sie greift nach einem Taschentuch. Seit Monaten sitzt die Angeklagte in Untersuchungshaft, doch ihr Sohn und ihre Töchter befinden sich noch in der Ukraine, ihrem Heimatland. „Meine Familie und mein Sohn sind durch die Kriegshandlungen in akuter Gefahr“, sagt die 40-Jährige vor Gericht. Doch die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen sie wiegen schwer: Als Teil einer Bande soll sie dutzende Menschen aus Osteuropa als Schwarzarbeiter unter anderem für einen Schlachthof in Weißenfels angeworben und ihnen bei der illegalen Einreise geholfen haben. Beim Prozess in Halle hat sie sich nun zu den Hintergründen geäußert.