Hüter der Geschichte: Heimatverein Teuchern feiert sein 25-jähriges Bestehen

Teuchern/MZ - Eine der vielen Tätigkeiten des Heimatvereins Teuchern besteht darin, Grundschulkinder bei einem Stadtrundgang die Geschichte von Teuchern näherzubringen. Vereinschef Manfred Gießler erinnert sich dabei an ein Mädchen aus der dritten Klassen, die dem Rundgang mit großem Interesse gefolgt war und danach ihrer Familie genau erzählte, was sie nun alles über die Stadt weiß. „Da könnte ich einen Freuendensprung machen. So etwas zeigt mir, dass es richtig ist, was wir machen“.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<