Tag der offenen Tür am Samstag Hundesportverein Lützen lädt ein: Wettkämpfe für Tiere und Halter geplant

Der Hundesportverein Schwedenstadt Lützen lädt am Samstag, 10. Juni, zum Tag der offenen Tür auf den Hundeplatz am Holländerweg in Lützen ein. Mit verschiedenen Wettkämpfen soll Lust auf das Hobby gemacht werden.