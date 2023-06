Bei einer Polizeikontrolle in Weißenfels ist ein Mann am Dienstag in einen Streifenwagen gefahren. Die Polizei suchte ihn dann stundenlang, auch mit einem Hubschrauber. Wie die Suche ausgegangen ist.

Weißenfels/MZ - Bei einer Polizeikontrolle in der Merseburger Straße in Weißenfels ist es am Dienstagmittag zu einem Zwischenfall gekommen: Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, steuerte der Fahrer des Wagens, den die Besamten anhalten wollten, gezielt gegen den Streifenwagen.