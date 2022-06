Housing, Locking und Popping - In Weißenfels gibt es jetzt Hip-Hop-Tanzkurse

Weißenfels - Als Tanztrainerin Lisa Jung am Mittwoch zu ihrem ersten Kurs in die Weißenfelser Neustadt gefahren ist, sind ihr unterwegs mehrere Kinder und Jugendliche in der Saalestadt aufgefallen, die über ihre Mobiltelefone Hip-Hop-Musik gehört haben. Es ist der Sound der Jugend. Wenn diese lernen möchte, wie man dazu tanzt, dann kann sie sich gerne an die 32-Jährige wenden. Denn die bietet gemeinsam mit dem Tanzsportclub Blau-Gelb in der Feldstraße nun wöchentlich einstündige Kurse an. Von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr trainieren die „Kids“, zwischen acht und zwölf Jahren. Die „Teens“, zwischen zwölf und 18 Jahren, starten dann eine Stunde später.