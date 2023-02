Weißenfels/MZ - Sie ist eine der Straßen in Weißenfels, in der man sich in tiefste DDR-Zeiten zurückversetzt fühlt. Sogar Filmemacher hatten 2020 die Weinbergstraße als bestens geeignete Kulisse für einen Film über die Anfänge der friedlichen Revolution in den Jahren 1988/89 ausgewählt. Nun aber hat die Stadt mit den Planungen für einen grundhaften Ausbau des 380 Meter langen Straßenzuges in der südlichen Neustadt begonnen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat sich auf seiner Sitzung am Montag bei elf Ja- und einer Nein-Stimme für eine von der Verwaltung vorgeschlagene Vorzugsvariante des Ausbaus entschieden.