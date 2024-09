Wegen Waldbrandstufe vier findet das geplante Höhenfeuerwerk zum Abschluss des Teucherner Parkfests am Montagabend nicht statt. Veranstalter hat dafür Plan B entwickelt.

Höhenfeuerwerk am Montagabend abgesagt

Das Höhenfeuerwerk sollte um 21 Uhr den krönenden Abschluss des Parkfests in Teuchern bilden.

Teuchern - Es sollte der krönende Abschluss des diesjährigen Parkfests in Teuchern werden. Jetzt musste das geplante Höhenfeuerwerk kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Die durch Hitze und Trockenheit ausgerufene Waldbrandstufe vier im Burgenlandkreis.

„In Abstimmung mit dem Ortsbürgermeister und dem Veranstalter des Parkfests haben wir die Entscheidung getroffen“, teilt Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) am Montagmorgen der MZ mit. Der drohende Schaden stünde hier in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Das Problem: „Das Feuerwerk im Innenstadtbereich in unmittelbarer Nähe zu altem Baumbestand wäre ein zu großes Risiko.“ Hinzu komme noch der laut Deutschem Wetterdienst auffrischende Wind am Abend. „Der dadurch entstehende Funkenflug wäre eine Gefahr für die Stadtkirche auf dem Kirchberg.“

Nichtsdestotrotz hoffe man auf viele Besucher im Stadtpark am Montagabend. Denn Veranstalter Detlef Beutler hat bereits einen Plan B entwickelt, so dass die Besuchger doch noch einen krönenden Abschluss erleben können. Bürgermeister Schneider verrät nur so viel: „Es wird einen Höhepunkt geben und der wird auch heiß werden.“