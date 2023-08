Ein Festival hat in den zurückliegenden Tagen nicht am Mondsee stattgefunden. Hohe Parkgebühren aber sorgten dort für Unmut bei den Gästen.

Pächter blockiert Strandbad am Mondsee bei Hohenmölsen

Wer die vergangenen Tage am Mondsee parken wollte, der musste dafür zehn Euro an einen Pächter abdrücken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen - Zehn Euro Parkgebühr für einige Stunden am Mondsee? Der Autofahrer lehnt ab, wendet den Wagen und braust trotz sengender Hitze wieder davon. Ihn haben die beiden Männer und eine Frau am Montagnachmittag nicht für ein Parkticket begeistern können. Im Namen von Jens Mikoleiczyk erhebt das Trio stattliche Parkgebühren. Der Veranstalter hatte das Gelände des Erholungsparks Mondsees für mehrere Tage gepachtet. Ursprünglich um dort ein Musikfestival durchzuführen. Doch zu hören oder zu sehen ist davon an diesem Tag nichts.