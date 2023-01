Kraftakt: In Weißenfels sind die meisten Flutschäden beseitigt

In diesem Juni jährt sich das Saale-Hochwasser zum zehnten Mal. Thomas Polzer von der Weißenfelser Abwasseranstalt hat viele Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden betreut. Was seit 2013 passiert ist.

Thomas Polzer hat für die Weißenfelser Abwasseranstalt in den vergangenen Jahren die Projekte zur Beseitigung der Hochwasserschäden in Weißenfels betreut.

Weißenfels/MZ - Die orangefarbenen Ordner stehen in Reih und Glied. In ihrem Inneren sind Bauabläufe fein säuberlich dokumentiert. Thomas Polzer weiß darüber Bescheid. Seit mehr als acht Jahren betreut er jene Bauprojekte, die die Weißenfelser Abwasseranstalt zur Beseitigung der Folgen des Saale-Hochwassers im Juni 2013 in Angriff nehmen musste.