Hobby mit Naturmaterialien: Weißenfelserin gestaltet blumige Kartengrüße

Barbara Pfeifer stellt ganz besondere Grußkarten her. Sie gestaltet auf ihnen mit Naturmaterialien verschiedene Motive. Jedes Exemplar ist ein Einzelstück und am kommenden Sonnabend, 17. Oktober, können sich die Besucher von 10 bis 17 Uhr an ihrem Stand auf dem Genussmarkt in Weißenfels von ihrem Handwerk überzeugen.

Vor 15 Jahren begann diese Leidenschaft. Damals sei sie auf der Suche nach einer besonderen Karte für einen besonderen Anlass gewesen, erinnert sich Barbara Pfeifer noch gut. So sei der Gedanke entstanden, einfach selbst so eine Karte zu kreieren.

Das hat die heute 67-Jährige bis heute nicht mehr losgelassen. Sonnabends werkelt Barbara Pfeifer in ihrem Garten und am Sonntag nimmt die Frau einen Korb und die Schere in die Hand. Sie geht durch ihre kleine Oase, begutachtet die Blumen, die dort wachsen und lässt ihren kreativen Gedanken freien Lauf. Sie überlegt, welche Blüten zu welchen Bildern werden könnten.

Vorsichtig schneidet sie diese dann ab, nimmt ihre Schätze mit nach Hause und legt sie erst einmal auf Zeitungs- oder Löschpapier und anschließend zwischen dicke Bücher, bis sie getrocknet und hauchdünn sind.

In den Jahren habe sie gelernt, welche Blüten sich dafür eignen, denn es gebe Sorten, die dabei zerbröseln, oder sich nicht gut auf das Kartenpapier kleben lassen, sagt sie. Eile gibt es bei diesem Prozess nicht. „Ich lasse mir Zeit“, sagt die Frau.

Die Materialien verwandelt sie in wundervolle Motive, wie beispielsweise einen Wandersmann, über den ein Vogel hinweg fliegt, in zwei niedliche Kindergesichter, die sich ansehen, in Frösche und in Schmetterlinge. Aus Rittersporn werden Vögel, aus Löwenzahnblättern Tannenbäume und Rosenblätter zu putzigen Mäusen. Zum Schluss schreibt sie Sinnsprüche darunter.

Wie Barbara Pfeifer sagt, stammt sie aus einer kreativen Familie. So sei der Vater als Fotograf tätig gewesen und habe auch gut zeichnen können. Kein Wunder, dass sie als junge Frau auch Fotografin wurde. Später sei sie als Verkaufsstellenleiterin im Handel in Weißenfels und in Reichardtswerben tätig gewesen, erzählt sie. Dann wechselte die dreifache Mutter ihre Arbeit, wurde Heilerziehungspflegerin und im Behindertenverband tätig. Ihr Aufgabengebiete seien das Kreative und das Kulturelle gewesen, sagt Barbara Pfeifer. Das war es, was ihr gefiel.

„Ich war dort künstlerisch tätig und mit Menschen zusammen“, sagt sie. Mit 63 Jahren verabschiedete sich die Frau in den Rentenstand - nicht ganz. „In den Unruhestand“, wie sie selbst lachend sagt. Denn, dass sie von nun an die Hände in den Schoß legen würde, kam gar nicht infrage.

Schon immer habe sie keine Stoffreste wegwerfen können und aus ihnen schöne Dinge hergestellt, sagt sie. Aus ihnen fertigte sie unter anderem kleine Stoffsäckchen, die sie mit Lavendel füllt oder auch bunte Zierkürbisse, die in einer Schale auf ihrem Tisch in der Wohnung stehen und die Karten gehören auch zu ihrem Leben dazu.

Angesprochen, ob sie diese nicht auf den Märkten in der Umgebung anbieten möchte, wagte sie vor einigen Jahren den Versuch und ist seitdem gerne auf diesen Veranstaltungen dabei. Es gehe nicht vorrangig darum, möglichst viele Karten zu verkaufen, sagt Barbara Pfeifer. Vielmehr genieße sie den Trubel, das Gespräch mit den Menschen, die an ihren Stand kommen und das gemeinschaftliche Gefühl, das die Händler miteinander verbindet. (mz)