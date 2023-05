Hohenmölsen/MZ - Eine Menschentraube hat sich an diesem milden Frühlingsabend auf dem Platz des Bergmanns in Hohenmölsen versammelt. Um sie herum: Neun Bänke, die mit den Leuten so zusammenstehen, dass die Buchstaben „SPK“ von oben zu sehen sind. „SPK“ steht für den Städtepartnerschaftskreis Hohenmölsen, der an diesem Tag zu einer besonderen Übergabe eingeladen hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.