In der Drei-Türme-Stadt entsteht dieser Tage ein besonderes Kunstwerk. Wer hinter der Aktion steckt und was die Idee dahinter ist.

Hingucker entsteht: Was es mit einem Kunstwerk in Hohenmölsen auf sich hat

Das Stadtwappen von Hohenmölsen schmückt in entzerrter Form die Stützwände vor einem neuen Wohnhaus am Altmarkt, was gerade gebaut wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Ein echter Hingucker entsteht dieser Tage an einer Reihe an Stützwänden am Altmarkt in Hohenmölsen.