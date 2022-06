Hilfseinsatz bei Waldbrand in Brandenburg kurzfristig abgeblasen

Teuchern/MZ/MRS/MIT - - Ein geplante Hilfseinsatz von etwa 70 Feuerwehrmitgliedern aus dem Burgenlandkreis im Waldbrandgebiet in Brandenburg ist am späten Mittwochabend überraschend abgeblasen worden. Die Truppe hatte sich in einem Konvoi aus 15 Fahrzeugen nach einer offiziellen Verabschiedung durch Landrat Götz Ulrich (CDU) von Naumburg aus auf den Weg gemacht, als nur Minuten später das Stopp kam: Laut Ulrich hatte das Innenministerium Brandenburg gegenüber dem Innenministerium Sachsen-Anhalts die Kräfte wieder abbestellt. Letzteres Ressort setzte wiederum die Kreisbehörden in Kenntnis. Ulrich bezeichnete die überraschende Absage als „unglücklichen Umstand“, hielt sich aber mit Bewertungen zurück: „Ich kenne ja die Hintergründe nicht.“

