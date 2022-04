Hier werden Sie in Weißenfels Ihren Weihnachtsbaum los

In der Kernstadt Weißenfels werden am 7. Januar die Weihnachtsbäume entsorgt.

Weißenfels/MZ - - In Weißenfels werden am Freitag, 7. Januar, die ausrangierten Weihnachtsbäume vom Entsorgungsunternehmen Awsas eingesammelt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Wer seinen alten Christbaum abholen lassen will, solle diesen bis spätestens Freitag, 6 Uhr, abgeputzt auf den Sammelflächen ablegen. Hier lesen Sie, wo sich in der Kernstadt und in den Ortsteilen die Sammelplätze befinden.