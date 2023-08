Die Parkplatzsituation beim Hohenmölsener Herbstmarkt führte zuletzt immer wieder zu Problemen, weil Rettungsgassen zugeparkt wurden. Wie die Stadt dem entgegenwirken will.

Volksfest in Hohenmölsen

Tausende Besucher werden zum Herbstmarkt dieses Jahr in Hohenmölsen erwartet. Zuletzt gab es immer wieder Probleme mit Parkplätzen.

Hohenmölsen/MZ - Rund 10.000 Besucher erwartet die Stadt Hohenmölsen in diesem Jahr wieder zu ihrem Herbstmarkt. Hier gab es zuletzt immer wieder Probleme mit Parkplätzen. Weil es zu wenig Stellflächen in der Innenstadt gab, wurden oft Straßen so zugeparkt, dass Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchgekommen wären. Das Ordnungsamt musste entsprechende Verstöße ahnden.