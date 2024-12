Helfer auf zwei Rädern - So läuft's bei Weißenfelser Motoradstaffel

Weißenfels/MZ. - Sie sind schnell und wendig und können in der Not in Abstimmung mit den hauptamtlichen Rettungskräften wertvolle Hilfe leisten - Motorradstaffeln. Seit gut anderthalb Jahren gibt es ein solches ehrenamtliches Team auch bei der Weißenfelser Feuerwehr. Zum Ende dieses Jahres endet nun ein Pilotprojekt, das der Stadtrat im April 2023 beschlossen hatte.