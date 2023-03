Wein in den Höfen, Popstars auf dem Markt und ein seltenes Fest - Was der Veranstaltungskalender der Saalestadt in diesem Jahr zu bieten hat.

Weißenfels/MZ - Ihr Konzert wird in diesem Jahr zweifellos einer der großen Publikumsrenner in Weißenfels werden: Am Samstag, 19. August wird Nena, eine der erfolgreichsten Sängerinnen der deutschen Popmusik, auf dem Marktplatz der Saalestadt auftreten - ihr einziges Konzert in Sachsen-Anhalt.