Heimatstube in Röcken eröffnet: Das gibt es in der „Alten Schule“ zu sehen

Eine Gruppe geladener Gäste aus der Lützener Stadtpolitik wirft einen Blick in die neue Heimatstube in Röcken.

Röcken/MZ - In den vergangenen Monaten habe man in Röcken „ein bisschen Nerven gelassen“, sagt Kathrin Just. Die Vorsitzende vom Verein „Alte Schule Röcken“ denkt dabei an die umfangreichen Sanierungsarbeiten, welche der Verein in dem namensgebenden alten Schulgebäude in der Dorfmitte geleistet hat. Kürzlich wurde hier das Obergeschoss fertig renoviert und eine Heimatstube eingerichtet.