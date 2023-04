Da waren es noch drei: Mit Hilfe von Futterfallen konnten zwei der drei in Weißenfels entlaufenen Stinktiere bereits wieder eingefangen werden.

Weißenfels - Die Woche beginnt für den Weißenfelser Heimatnaturgarten mit guten Nachrichten. Am Montagmorgen haben die Mitarbeiter des Tierparks das zweite von drei entlaufenen Stinktieren wieder einfangen können. Über Nacht ist es, wie schon sein anderes Geschwisterteil, in eine Futterfalle auf dem Gelände des Tierparks gegangen. „Zwei Tiere haben wir nun wieder zurück“, sagt eine erleichterte Tierparkleiterin Ute Radestock am Montagnachmittag.