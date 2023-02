Weißenfels/MZ - Abrissarbeiten haben in dieser Woche an einem Gebäude in der Ecke Hospitalstraße 3/Merseburger Straße 17 in Weißenfels begonnen. Wie die Stadt auf MZ-Anfrage informierte, gehört das Haus einem Privateigentümer, der schwer auffindbar ist. Das Gebäude befinde sich in einem desolaten Zustand. Deshalb habe die städtische Bauordnung bereits im Jahr 2019 einen teilweisen Abriss angeordnet, der letztendlich als Ersatzmaßnahme von der Kommune durchgeführt werden musste.