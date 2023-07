Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist das Massengrab nach Lützen zurückgekehrt. Wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erst am Montag informiert hat, ist das Hauptexponat des Museums „Lützen 1632“ bereits am vergangenen Dienstag in den eigens dafür errichteten Neubau an der Bundesstraße 87 transportiert worden.