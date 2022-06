Hat Weißenfels kein Platz an der Saale?

Dieser Weg führt zu den Wochenendhäusern an der Saale in Markwerben. Am Flussufer gibt es kaum noch öffentliches Gelände.

Markwerben - Die Stadt Weißenfels will die Nutzungsrechte für eine Grünfläche neben den Finnhütten am Saaleufer in Markwerben erwerben. Dort sollen dann möglichst noch in diesem Jahr Sitzgelegenheiten und eine kleine Grillfläche zum Verweilen an der Saale eingerichtet werden. „Es gibt noch keinen Vertrag, jedoch positive Signale des Grundstückseigentümers“, so der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos).