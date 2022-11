Hat Schleuserring Ableger in Weißenfels?

Was der Angeklagten vorgeworfen wird und welche Verbindungen sie in die Saalestadt haben soll.

Justitia ist die Göttin der Gerechtigkeit. Ihre Waage ist das Symbol für die Tätigkeit des Richters, Für und Wider abzuwägen. Am Landgericht in Halle beginnt demnächst ein Prozess gegen eine mutmaßliche Schleuserin (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Eine 40-jährige Frau muss sich in wenigen Tagen vor dem Landgericht in Halle verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern vor. Der umfangreiche Prozess gegen sie startet am 14. November und soll sich bis in den Februar kommenden Jahres ziehen. Acht Verhandlungstage sind angesetzt. Welche Verbindung der Fall zu Weißenfels haben soll, lesen Sie hier.